ЦСКА стал бронзовым призером Евролиги

В матче за третье место баскетболисты московского клуба победили мадридский "Реал"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над мадридским "Реалом" в матче за третье место Евролиги.

Встреча, прошедшая в Стамбуле воскресенье, завершилась со счетом 94:70 (23:10, 22:22, 24:24, 25:14) в пользу ЦСКА.

Таким образом, армейский клуб стал бронзовым призером турнира.

В 21:00 мск в Стамбуле стартует финал, в котором турецкий "Фенербахче" сыграет с греческим "Олимпиакосом".

ЦСКА, уступив ранее в полуфинале "Олимпиакосу", сложил с себя звание чемпиона турнира.

До предыдущего сезона армейцы уже выигрывали Евролигу в 2006 и 2008 годах. Кроме того, ЦСКА в 1961, 1963, 1969 и 1971 годах становился обладателем Кубка европейских чемпионов - так раньше назывался турнир, выявлявший лучший клуб Европы. Три раза - в 2007, 2009 и 2012 годах ЦСКА уступал соперникам в финале Евролиги.