Канада - Швеция. Онлайн

В Кельне проходит матч за золото чемпионата мира по хоккею
Быть может, у вас возникнет страстное желание поучаствовать в опросе-прогнозе?
Vilka vinner VM-guld i ishockey?— Hockeysverige.se (@hockeysverige) 21 мая 2017 г.
Груз в этом багаже определенно представляет кое-какую ценность
TONIGHT: One team will earn the honour of hoisting the #IIHFWorlds Championship Trophy. Will it be @HC_Men or @Trekronorse? pic.twitter.com/lViXrrBYbO— IIHF (@IIHFHockey) 21 мая 2017 г.
Швеция же соответственно победила в полуфинале Финляндию - 4:1
Но накануне российские хоккеисты, увы, проиграли полуфинал Канаде. Вели в две шайбы, но проиграли 2:4
Место проведения финала - Кельн. Здесь же сегодня прошел матч за третье место. Играли сборные России и Финляндии. Россия победила - 5:3. Причем, по ходу матча вела и 4:0, а потом пропустила три шайбы. Но ничего, мы отстояли бронзу!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Мы находимся на финале чемпионата мира по хоккею и предлагаем текстовую его трансляцию. Правда, сам финал еще не начался. Старт запланирован на 21:45 по московскому времени.