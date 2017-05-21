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Канада - Швеция. Онлайн

В Кельне проходит матч за золото чемпионата мира по хоккею

Канада - Швеция. Онлайн
Фото: Reuters

В Кельне проходит матч за золото чемпионата мира по хоккею

Быть может, у вас возникнет страстное желание поучаствовать в опросе-прогнозе?

Груз в этом багаже определенно представляет кое-какую ценность

Швеция же соответственно победила в полуфинале Финляндию - 4:1

Но накануне российские хоккеисты, увы, проиграли полуфинал Канаде. Вели в две шайбы, но проиграли 2:4

Место проведения финала - Кельн. Здесь же сегодня прошел матч за третье место. Играли сборные России и Финляндии. Россия победила - 5:3. Причем, по ходу матча вела и 4:0, а потом пропустила три шайбы. Но ничего, мы отстояли бронзу!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Мы находимся на финале чемпионата мира по хоккею и предлагаем текстовую его трансляцию. Правда, сам финал еще не начался. Старт запланирован на 21:45 по московскому времени.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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