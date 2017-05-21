Канада - Швеция. Онлайн

Место проведения финала - Кельн. Здесь же сегодня прошел матч за третье место. Играли сборные России и Финляндии. Россия победила - 5:3. Причем, по ходу матча вела и 4:0, а потом пропустила три шайбы. Но ничего, мы отстояли бронзу!