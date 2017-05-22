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КДК РФС рассмотрит эпизоды с погромом на стадионе тульского "Арсенала"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза на ближайшем заседании рассмотрит произошедшее на матче 30-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком", сообщает "Спорт-Экспресс".

Издание напоминает, что по окончании встречи зрители выбежали на поле.

"На заседании КДК рассмотрит массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты "Спартака" сжигали атрибутику "Арсенала", повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны", - приводит "Спорт-Экспресс" слова главы КДК Артура Григорьянца.

При этом он отметил, что комитет не будет рассматривать отсутствие главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на пресс-конференции после матча.

"В рапорте отмечено, что главный тренер "Спартака" не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле. Рассматривать эпизод мы не будем, – сказал Григорьянц.

Теги: футбол, Спартак, КДК, РФС, РФПЛ, Арсенал, Тула
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