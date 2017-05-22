Спорт

Назван состав сборной России на тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России вызвал на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии с 26 мая по 3 июня, 29 игроков из ранее опубликованного расширенного списка, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в понедельник.

Состав национальной команды выглядит следующим образом:

Вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Владимир Габулов ("Арсенал");

Защитники - Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар);

Полузащитники - Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак") , Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив");

Нападающие - Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").

Окончательная заявка на Кубок Конфедераций FIFA должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Теги: футбол, сборная России, Кубок конфедераций
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