Клубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очков

Инициативу учитывать, прежде всего, личные встречи, а не количество побед, рассмотрит исполком РФПЛ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" в ходе общего собрания команд в премьер-лиги предложил изменить правило ранжирования при равенстве очков.

В настоящее время при равенстве очков основной критерий - общее число побед в чемпионате. "Краснодар" же предложил сначала учитывать личные встречи клубов

"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. "Краснодар" выступил с предложением, чтобы при равенстве очков выше была команда (которая имеет преимущество) по личным встречам, а не по количеству побед. Клубы поддержали это, вынесем на исполком, когда будет утверждаться регламент", - приводит "Спорт-Экспресс" слова президента РФПЛ Сергея Прядкина.