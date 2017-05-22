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Клубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очков

Инициативу учитывать, прежде всего, личные встречи, а не количество побед, рассмотрит исполком РФПЛ

Клубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" в ходе общего собрания команд в премьер-лиги предложил изменить правило ранжирования при равенстве очков.

В настоящее время при равенстве очков основной критерий - общее число побед в чемпионате. "Краснодар" же предложил сначала учитывать личные встречи клубов

"Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. "Краснодар" выступил с предложением, чтобы при равенстве очков выше была команда (которая имеет преимущество) по личным встречам, а не по количеству побед. Клубы поддержали это, вынесем на исполком, когда будет утверждаться регламент", - приводит "Спорт-Экспресс" слова президента РФПЛ Сергея Прядкина.

Теги: футбол, РФПЛ
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