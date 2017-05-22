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Тульский "Арсенал" потребует от "Спартака" возместить ущерб от действий фанатов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" будет требовать возмещения ущерба, нанесенного болельщиками московского "Спартака" во время футбольного матча в Туле 21 мая, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.

"Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча. Назвать цифры ущерба пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель "Спартака", но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа", - сказал Балашов.

По ходу матча фанаты "Спартака" ломали кресла на стадионе и поджигали их. После завершения матча болельщики выбежали с трибун на поле, сломали ворота и разорвали сетку на сувениры.

СпортФанаты "Спартака" в Туле сломали ворота и сожгли несколько креселЧитать подробнее

Ранее Балашов сообщал, что выбежавшие на поле болельщики, когда выламывали футбольные ворота, повредили систему подогрева поля - из трубок вылился тосол, что разрушило газон.

"Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесен серьезный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, поврежден футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьезное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает", - сообщил журналистам гендиректор "Арсенала".

Он добавил, что стыковой матч с красноярским "Енисеем" за право остаться в российской премьер-лиге пройдет 28 мая. "Вход на стадион для всех болельщиков будет бесплатным. Мы будем раздавать пригласительные билеты", - отметил Балашов.

Теги: футбол, Арсенал, Спартак, РФПЛ
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