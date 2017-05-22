На новом стадионе в Петербурге заменят газон

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассчитывает, что сложности с полем стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будут решены к 2 июня.

"Подготовка к Кубку конфедераций идет в соответствии с графиком, 2 июня мы передадим всю инфраструктуру, гостиницы, поля оргкомитету, остальная инфраструктура готова. Самый проблемный стадион - Крестовский, 20 мая мы решили заменить там газон, сейчас эта работа идет. У нас есть подготовленный газон, выращенный вне арены, надеюсь, что до 2 июня все вопросы будут сняты", - сказал Мутко в понедельник журналистам.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Арена рассчитана на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составляет около 280 тыс. кв. м.