Мотогонщик Ники Хейден скончался от полученных в аварии травм

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший чемпион серии MotoGP 35-летний Ники Хейден скончался в результате травм, полученных им ранее в ДТП.

Как сообщает "Би-би-си", 17 мая американский спортсмен ехал на велосипеде, когда он столкнулся с автомобилем на итальянском побережье Римини.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму и находился в отделении интенсивной терапии в местной больнице. Медики заявили, что он получил так называемую политравму - этим термином обозначается состояние пациента с многочисленными повреждениями.

Хейден выиграл чемпионат MotoGP в 2006 году. 14 мая он участвовал в чемпионате World Superbike Championship в Италии.