Главные новости
В миреТрамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с ЛавровымВ РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииЭкономикаМедведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам года
Спорт

Мотогонщик Ники Хейден скончался от полученных в аварии травм

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший чемпион серии MotoGP 35-летний Ники Хейден скончался в результате травм, полученных им ранее в ДТП.

Как сообщает "Би-би-си", 17 мая американский спортсмен ехал на велосипеде, когда он столкнулся с автомобилем на итальянском побережье Римини.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму и находился в отделении интенсивной терапии в местной больнице. Медики заявили, что он получил так называемую политравму - этим термином обозначается состояние пациента с многочисленными повреждениями.

Хейден выиграл чемпионат MotoGP в 2006 году. 14 мая он участвовал в чемпионате World Superbike Championship в Италии.

Теги: мотоспорт
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
МПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентябряМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен заявил, что россиянам не разрешат выступать под нейтральным флагом на Играх-2018Подробнее
Клубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очковКлубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очков
Инициативу учитывать, прежде всего, личные встречи, а не количество побед, рассмотрит исполком РФПЛПодробнее
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
В финале шведская команда взяла верх над соперниками из Канады и стала 10-кратным победителем ЧМПодробнее
Канада - Швеция. ОнлайнКанада - Швеция. Онлайн
В Кельне проходит матч за золото чемпионата мира по хоккеюПодробнее
ЦСКА стал бронзовым призером ЕвролигиЦСКА стал бронзовым призером Евролиги
В матче за третье место баскетболисты московского клуба победили мадридский "Реал"Подробнее
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею
В матче за третье место подопечные Олега Знарка победили команду ФинляндииПодробнее
"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами ФНЛПодробнее
ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионовЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
В главном клубном турнире Европы он представит Россию вместе со "Спартаком", а в Лиге Европы сыграют "Зенит", "Краснодар", "Терек" и "Локомотив"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Очередь к мощам Николая Чудотворца6 фото
22 мая
Очередь к мощам Николая Чудотворца
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с ЛавровымВ РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииЭкономикаМедведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам годаСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Росгвардия не будет создавать свой угрозыск
В ООН призвали КНДР прекратить запуски баллистических ракет
Партнерами Google в РФ по запуску платежной системы Android Pay стали 13 банков
Полиция Индонезии арестовала 141 посетителя "гей-вечеринки"
Лабораторный модуль "Наука" запланировали отправить на МКС осенью 2018 года
Что произошло за день: понедельник, 22 мая
Мотогонщик Ники Хейден скончался от полученных в аварии травм
Контрольный матч Россия - Чили пройдет на стадионе ЦСКА в Москве
Фотохроника 22 мая
РФС утвердил список лучших игроков прошедшего чемпионата России
Депутат из Ижевска получил 2,5 года колонии за вымогательство у экс-главы "Калашникова"
Трамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с Лавровым
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи