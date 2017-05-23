Денис Глушаков назван лучшим футболистом сезона

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Награды спортсменам, арбитрам и тренерам присуждены в понедельник в ходе торжественного вечера, посвященного окончанию сезона 2016/2017 в Российской футбольной премьер-лиге.

В частности, лучшим игроком сезона признан капитан московского "Спартака" Денис Глушаков.

Также награды получили Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий (все - ЦСКА), Сезар Навас ("Ростов "), Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин и Квинси Промес (все - "Спартак").

Лучшим тренером сезона стал наставник московского "Спартака " итальянец Массимо Каррера.

"Спартак" получил награду как лучшая команда сезона.

Лучшим арбитром признан Вячеслав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Награда "За вклад в развитие футбола " была вручена олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР 1956 года Никите Симоняну.

В номинации "Надежда" награду получил нападающий ЦСКА Федор Чалов .

Награды вручили известные в прошлом футболисты Владимир Пильгуй, Александр Мерзоян и Валерий Карпин, а также президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и другие руководители отечественного футбола.