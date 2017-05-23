Дзюба прокомментировал выигрыш "Спартаком" чемпионата России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за петербургский "Зенит" Артем Дзюба назвал заслуженным чемпионство московского клуба, но также отметил благосклонность арбитров в отношении столичной команды.

"Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у "Спартака" был? Да. Команда объединилась - да. "Зенит" и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, - да. Но это не умаляет заслуг "Спартака". Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА", - приводит слова Дзюбы "Спорт день за днем"

"Я, правда, никогда не видел, чтобы "Спартак" так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак"", - отметил футболист.

"Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину "Спартак" забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. "Зенит" не может третий сезон подряд остаться без титула", - заявил он.

"Спартак" обеспечил себе первое место за три тура до окончания чемпионата. До этого он становился чемпионом России в 2011 году.

Второе место в чемпионате-2016/17 занял московский ЦСКА, третье – "Зенит".

Дзюба является воспитанником "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году перебрался в "Зенит".