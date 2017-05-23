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ПКР выполнил 59 из 67 требований по восстановлению членства в МПК

Есть обновление от 15:16

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнил 59 из 67 требований так называемой "дорожной карты" для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"В настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов "дорожной карты" из 67 необходимых. Работа по реализации "дорожной карты" продолжается", - говорится в заявлении министра, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

П.Колобков отметил, что Минспорт РФ с августа прошлого года "оказывает максимально возможное содействие ПКР по восстановлению членства в МПК".

Накануне Международный паралимпийский комитет заявил, что пока не намерен восстанавливать членство Паралимпийского комитета РФ. Ключевыми вопросами в вопросе восстановления являются признание выводов доклада профессора Ричарда Макларена и возобновление полноценной деятельности Российского антидопингового агентства.

Теги: ПКР, МПК, допинг, Павел Колобков
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