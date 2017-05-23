ETV+ покажет матчи Кубка конфедераций для русскоязычных жителей Эстонии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Эстонский телеканал ETV+ будет транслировать все 16 матчей Кубка конфедераций 2017 года для русскоязычных жителей страны, сообщается на сайте телеканала.

"Благодаря нашим трансляциям русскоязычные жители Эстонии не только увидят в деле лучших футболистов мира, но и смогут насладиться комментариями на родном языке. Также у всех нас будет возможность оценить готовность инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России через год", - сказала главный редактор телеканала Дарья Саар.

"Пока сборной Эстонии тяжело соперничать с лучшими командами мира и она не принимает участия в Кубке конфедерации. Однако мы уверены, что такие турниры поднимают интерес к спорту. И может быть, наши мальчишки и девчонки, увидев трансляции ETV+ из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, пойдут записываться в футбольные секции в своих родных городах", - сказала она. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт- Петербурге.

В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также действующие чемпионы мира и Европы и сборная страны-хозяйки: Камерун (обладатель Кубка африканских наций 2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций Конференции футбола Океании 2016), Мексика (от Конференции футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Португалия (чемпион Европы 2016), а также Россия.