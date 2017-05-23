Азербайджан задумался о проведении летней Олимпиады-2028

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, Азербайджан несколько раз выдвигал кандидатуру Баку на проведение летней Олимпиады, но обе попытки оказались безуспешными.

"Выдвижение кандидатов на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в 2020 году. Решение о выдвижении Баку на проведение игр будет приниматься президентом Азербайджана. Для этого мы должны оценить имеющуюся инфраструктуру и несколько ее модернизировать в соответствии с требованиями Олимпийских игр", - сказал Рагимов на пресс-конференции в понедельник.

Предыдущая летняя Олимпиада - в 2016 году - прошла в Рио-де-Жанейро. Следующие летние Игры состоятся в 2020 году в Токио. Столицы последующих летних Олимпиад пока не определены.

Что касается зимних Олимпийских игр, то в предыдущий раз они прошли в 2014 году в Сочи. в 2018 году зимние Игры пройдут в Пхенчкахане, в 2022 году - в Пекине.