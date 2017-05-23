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Виталий Смирнов назвал неизбежным создание института информаторов о допинге в спорте

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Процесс восстановления статуса российского спорта невозможен без создания института информаторов о допинге, заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в Краснодаре.

"В плане (национальный план борьбы с допингом - ИФ) отдельно значатся правовые основы для создания института информаторов, мы понимаем, что это непростой вопрос, но от дискуссии на эту тему нам не уйти, это требование сегодняшнего дня, это требование, которое применяют к нам для восстановления статуса на международной арене", - сказал Смирнов.

"При этом должна быть исключена возможность злоупотребления при предоставлении ложной информации", - добавил он.

Во вторник на сайте НОАК был опубликован национальный план борьбы с допингом. В частности, он предусматривает маркировку "допинг" на лекарствах и изъятие доходов спортсменов, полученных за достижения в случае выявления употребления допинга. План также предусматривает уточнение уголовной, административной и дисциплинарной ответственности для спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта.

Теги: Виталий Смирнов, допинг, НОАК
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