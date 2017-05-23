Путин предостерег от распространения института информаторов в спорте на другие сферы

Он напомнил, что с информаторами в истории России связаны трагические события

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал крайне осторожно подойти к идее введения института информаторов в российском спорте, напомнив, что с этим явлением в российской истории связаны трагические события.

Выступая на президентском Совете по физкультуре и спорту во вторник, Путин предостерег от того, чтобы этот институт, на создании которого настаивает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), не перекочевал в другие сферы нашей жизни.

"Мы знаем, что ВАДА всячески поддерживает идею о принятии и реализации мер по развитию так называемого института информаторов. Для нашей страны это имеет особое звучание. Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это ни печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства. С этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии", - заявил Путин.

"Для нас это имеет особое значение. Поэтому, если ВАДА на этом настаивает, - хорошо, но для нас очень важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни. Хочу обратить на это ваше внимание", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, "относиться к этому нужно очень аккуратно, осторожно".

Президент обратил внимание, что пункт о развитии института информаторов содержится в плане по борьбе с допингом в спорте, который на заседании Совета представил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

"Если ВАДА на этом настаивает, я понимаю разработчиков этого плана", - добавил глава государства, призвав иметь в виду "главную, благородную цель, которой посвящена эта работа и этот план (по борьбе с допингом - ИФ) - обеспечение чистоты российского спорта".

"Безусловно, это задача номер один", - сказал Путин.

Ранее во вторник глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на заседании совета заявил, что процесс восстановления статуса российского спорта невозможен без создания института информаторов о допинге.

"В плане (национальный план борьбы с допингом - ИФ) отдельно значатся правовые основы для создания института информаторов, мы понимаем, что это непростой вопрос, но от дискуссии на эту тему нам не уйти, это требование сегодняшнего дня, это требование, которое применяют к нам для восстановления статуса на международной арене", - сказал Смирнов.