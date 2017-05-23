Кадыров озвучил задачу новому главному тренеру "Терека"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни, почетный президент ФК "Терек" Рамзан Кадыров встретился с новым главным тренером грозненского клуба Олегом Кононовым и заявил, что команда должна бороться за выход в еврокубки.

"Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему", - приводятся слова Кадырова на его странице в Фейсбуке.

"Именно на это нацелена команда", - отметил глава Чечни.

"Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного!" - заявил Кадыров.

О назначении экс-наставника ФК "Краснодар" Олега Кононова в качестве главного тренера "Терека" было объявлено накануне.