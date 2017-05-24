Игорь Никитин стал новым главным тренером ХК ЦСКА

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский ХК ЦСКА объявил о назначении Игоря Никитина в качестве главного тренера команды.

"Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Валерьевич Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Московский ХК ЦСКА объявил о назначении Игоря Никитина в качестве главного тренера команды.

"Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Валерьевич Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович, объяснил выбор этой кандидатуры, тем, что "он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды".

"Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина", - заявил Есмантович.

"Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке", - добавил он.

Никитин является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Выступал на позиции защитника за "Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Лада" (Тольятти), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Нефтяник" (Альметьевск), "Авангард" (Омск), "Сибирь" (Новосибирск). В качестве игрока является чемпионом Межнациональной хоккейной лиги, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов и ряда других турниров.

В 2008 году после завершении игровой карьеры вошел в тренерский штаб омского "Авангарда, где дважды становился исполняющим обязанности главного тренера. В 2013 году назначен ассистентом главного тренера ХК "Сибирь" (Новосибирск). С 2014 по 2017 год – старший тренер ХК ЦСКА.

С 2011 года Никитин входит в тренерский штаб сборной России и в качестве тренера принял участие в шести чемпионатах мира, Кубке Мира-2016 и Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Будучи тренером, он стал двукратным чемпионом мира, чемпионом России и обладателем ряда других титулов.

На посту главного тренера ЦСКА Никитин сменит Дмитрия Квартальнова, об отставке которого было объявлено в марте.

В розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ прошедшего сезона ЦСКА дошел до серии 1/4 финала, где уступил ярославскому "Локомотиву".