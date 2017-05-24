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Мэр Рио предложил ФК "Динамо" сыграть с бразильским клубом на открытии арены

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Безерра Кривелла, посетивший реконструируемый стадион московского ФК "Динамо", выразил надежду, что в матче открытия арены сыграет клуб из Бразилии.

"Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля-динамовцев стал бы какой-либо из великих клубов Рио - "Фламенго", "Флуминенсе", "Васко да Гама" или мой любимый "Ботафого"", - приводит слова мэра пресс-служба "ВТБ Арена парк".

Делегация Рио посетила проект "ВТБ Арена парк" и ознакомилась с ходом работ на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина".

"Удивительно, как вашим инженерам удалось спроектировать такую ажурную кровлю, которая покоится только на расположенных по периметру колоннах, без дополнительных точек опоры. Я видел много стадионов, но нигде этот элемент конструкции не выглядит столь красиво и впечатляюще!" - сказал Кривелла.

Центральный стадион "Динамо" был возведен в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался, перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Реконструированный стадион "Динамо" может стать тренировочной базой одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сообщалось, что первый матч на новой арене состоится в нынешнем году, в день рождения легендарного вратаря "Динамо" Льва Яшина - 22 октября.

Как сообщалось, соперником "Динамо" в матче открытия стадиона могла стать испанская "Барселона", однако она отказалась, сославшись на напряженный график.

Теги: футбол, Рио-де-Жанейро, ФК Динамо Москва
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