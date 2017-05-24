"Аякс - "Манчестер Юнайтед". Онлайн

В Стокгольме определяется победитель Лиги Европы УЕФА
По ударам счет 2-1 в пользу МЮ, а по ударам в створ впереди "Аякс" - 1-0
Бертран Траоре бьет по воротам МЮ из пределов штрафной слева. Мяч летел в ближний угол ворот "Манчестера Юнайтед", чей вратарь Серхио Ромеро удар отразил
А вот и атака "Аякса". Навес в штрафную английского клуба, где Погба удачно сыграл головой, а мяч благодаря ему вылетел из штрафной в сторону центра поля
Атака МЮ, чуть не ставшая голевой. Мата с лицевой линии отправлял мяч в центр штрафной на Феллайни, а тот не смог точно подставить голову, даже внушительная прическа не помогла ему.
Сектор болельщиков амстердамского "Аякса"
8. Aftastend begin op het veld. Tribunes meteen volle bak! #UELfinal #ajaman pic.twitter.com/0sIBxI5ku1— AFC Ajax (@AFCAjax) 24 мая 2017 г.
Футболисты "Манчестер Юнайтед" во время минуты молчания...
A minute's silence is observed at the Friends Arena in memory of victims of the Manchester attack on Monday. pic.twitter.com/VU8WQuQ3ak— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24 мая 2017 г.
Все еще продолжает атаковать "Манчестер Юнайтед". Ну а "Аякс" грамотно обороняется.
Сегодня не играет Златан Ибрагимович - из-за травмы. С 2016 года он защищает цвета "Манчестер Юнайтед". Но и за "Аякс" он тоже играл, правда давно - с 2001 по 2004 годы.
В первые минуты матча мяч находится на половине поля "Аякса". Рашфорд попытался пробить по воротам голландского клуба из пределов штрафной. Но удар был заблокирован.
"Аяксу" достался статус хозяина поля. Поэтому голландская команда получила возможность сыграть в традиционной красно-белой (или бело-красной) форме. МЮ же играет в гостевой синей форме. Домашние же цвета клуба из Манчестера - тоже красно-белые
Матч начался!
Соболезнуем вместе с футболистами... Полная тишина сначала воцарилась на стадионе. Потом трибуны разразились аплодисментами, но игроки обеих команд продолжали стоять, держась за плечи друг друга....
Минута молчания начинается в память о жертвах теракта в Манчестере...
Считанные минуты остаются до начала матча! Футболисты уже выходят на поле. Трибуны переполнены!
Вот вам предлагаются стартовые составы играющих сегодня команд:
TEAMS: Here are the lineups for the #UELfinal... pic.twitter.com/HOARIjFihh— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24 мая 2017 г.
В Лиге Европы-2016/17 Россию изначально представляли три клуба "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". московский "Спартак" не смог пройти квалификацию, петербургский "Зенит" завершил выступление здесь в 1/16 финала, а ФК "Краснодар" - в 1/8 финала. Впрочем, с 1/16 финала к участию в Лиге Европы приступил ФК "Ростов", ставший третьим в своей группе в Лиге чемпионов. Как и "Краснодару", ему удалось добраться до 1/8 финала.
В принципе, многое из того, что я сейчас написал, можно прочитать в формате одной заметки. Здесь же присутствуют и другие сведения
Букмекеры назвали "Манчестер Юнайтед" фаворитом финала Лиги Европы https://t.co/0xEHJO237u— Интерфакс (@interfax_news) 24 мая 2017 г.
Кроме того, на старте еврокубкового сезона "Аякс" встречался с "Ростовом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов и, уступив российскому клубу по сумме двух встреч (1:1, 1:4), не смог пробиться в групповую стадию.
"Аякс" в 1/16 финала Лиги Европы за счет одного гола прошел польскую "Легию" (0:0, 1:0), в 1/8 финала был обыгран датский "Копенгаген" (2:1, 2:0), в 1/4 финала "Аякс" оказался сильнее немецкого "Шальке" (2:0, 3:2 д.в.), а в 1/2 финала уверено переиграл французский "Лион" (4:1, 3:1)
На пути к финалу "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала прошел французский "Сент-Этьен" (3:0 и 1:0), в 1/8 финала преодолел сопротивление российского "Ростова" (1:1 и 1:0), в четвертьфинале одолел бельгийский "Андерлехт" (1:1, 2:1 д.в.), а в 1/2 финала - испанскую "Сельту" (0:1, 1:1)
Судить встречу будет словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой, которому будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный арбитр - итальянец Джанлука Рокки
Хотелось бы сообщить и о том, кто играет: "Аякс" (Голландия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Матч пройдет в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена" и начнется в 21:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Агентство "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финального матча Лиги Европы УЕФА сезона-2016/17