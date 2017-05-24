В Москве побит молодежный рекорд мира по 24-часовому бегу

За сутки она пробежала 206 км 141 м

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спортсменка из Карачаево-Черкессии Надежда Губарева установила молодежный рекорд мира на чемпионате России по 24-часовому бегу .

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минспорта КЧР, на стадионе "Искра" в Москве (13-14 мая), где проходило соревнование, она пробежала за сутки 206 км 141 м и заняла пятое место в общем зачете и первое - место в возрастной категории 20-29 лет. Прошлый рекорд мира в молодежной категории составлял 191 км.

Кроме того, Губарева по ходу соревнований побила рекорд России в молодежной категории по 12-часовому бегу, пробежав 118 км. Прежний рекорд России был равен 112 км.