С сезона-2019/20 в КХЛ введут потолок зарплат

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Жесткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге будет введен с сезона 2019/2020 гг, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"В следующем сезоне произойдет снижение потолка зарплат до 900 млн, а в последующем сезоне - еще на 50 млн. Сохраняются льготы в 20% по индивидуальным премиям и льготы за призовые места. Штраф за превышение потолка остается прежним - 20%. С сезона 2019/2020 года вводится жесткий потолок зарплат, который нельзя будет превышать, с сохранением льгот за призовые места, при этом будет опция о выводе за потолок зарплат одной звезды клуба", - сообщил Чернышенко на пресс-конференции в среду.

"Наиболее резкое снижение потолка зарплат - до 600 млн произойдет к сезону 2020/2021, тогда из-под потолка будут выведены две "звезды" клуба. Таким образом, зарплаты 48 "звездных" игроков будут выведены из-под потолка, что является достаточным количеством", - добавил он.

Решения были приняты на заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги состоялось в среду в Барвихе.