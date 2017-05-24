Спорт

"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17

В финале английский клуб одержал победу над голландским "Аяксом"

"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во время финала Лиги Европы
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Футболисты английского клуба "Манчестер Юнайтед" добились победы над голландским "Аяксом" в финале Лиги Европы-2016/17.

Решающий матч, прошедший в Стокгольме, завершился со счетом 2:0 в пользу МЮ. На 18-й минуте Поль Погба открыл счет, на 48-й Генрих Мхитарян удвоил преимущество.

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Таким образом, "Манчестер Юнайтед" стал обладателем трофея. Статус победителя турнира дает ему право выступить в следующем еврокубковом сезоне в Лиге чемпионов УЕФА. Команду к успеху привел португальский специалист Жозе Моуриньо.

На пути к финалу "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала прошел французский "Сент-Этьен" (3:0 и 1:0), в 1/8 финала преодолел сопротивление российского "Ростова" (1:1 и 1:0), в четвертьфинале одолел бельгийский "Андерлехт" (1:1, 2:1 д.в.), а в 1/2 финала - испанскую "Сельту" (0:1, 1:1).

Матчам плей-офф предшествовало участие МЮ на групповом этапе. В своей группе английский клуб занял второе место, что и позволило ему выйти в следующую стадию соревнования.

Кто представлял Россию

В Лиге Европы-2016/17 Россию изначально представляли три клуба "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Московский "Спартак" не смог пройти квалификацию, петербургский "Зенит" завершил выступление здесь в 1/16 финала, а ФК "Краснодар" - в 1/8 финала. Впрочем, с 1/16 финала к участию в Лиге Европы приступил ФК "Ростов", ставший третьим в своей группе в Лиге чемпионов. Как и "Краснодару", ему удалось добраться до 1/8 финала.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Аякс, ФК Манчестер Юнайтед
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