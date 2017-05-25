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Спорт Допинг в российском спорте

Федерация велоспорта России не будет оспаривать отстранение гонщицы за допинг

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не намерена оспаривать дисквалификацию спортсменки Татьяны Антошиной, поскольку она подписала соглашение о признании нарушений и отказе от оспаривания санкций.

"Федерация не видит возможности подачи апелляции в данном деле", - сообщили "Интерфаксу" в ФВСР в четверг.

Накануне стало известно о том, что Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал Антошину на четыре года с 4 июля 2016 года и аннулировал все ее спортивные результаты с этой даты.

Допинг-проба Антошиной была отобрана 31 мая 2016 года и показала наличие запрещённого вещества (субстанции GHRP-2 и его метаболитов). В международную федерацию велоспорта (UCI) спортсменка подала объяснительную по поводу того, как запрещенная субстанция попала в пробу.

Антошина запросила полный лабораторный пакет по пробе А, а также подтвердила свое намерение вскрыть пробу Б. Проба Б подтвердила наличие GHRP-2 и его метаболитов.

UCI предложил спортсменке подписать соглашение о принятии последствий. Такое соглашение является заменой решению Трибунала UCI. Антошина подписала соглашение, признав, таким образом, нарушение антидопинговых правил и осознанно отказавшись от всех прав по оспариванию санкций и последствий, примененных UCI.

Теги: велоспорт, допинг
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