Спорт ЧМ-2018

Замена газона на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 9 млн рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На замену газона не новом футбольном стадионе "Санкт-Петербург" потребуется 9 млн рублей, сообщила "Фонтанка", ссылаясь на советника председателя городского комитета по строительству Павла Саватеева.

По его словам, из этой суммы 3 млн рублей составит стоимость работ по установке газона.

Между тем, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в ходе инспекционного объезда тренировочных площадок для команд – участниц Кубка конфедераций-2017 заявил, что газон должен быть постелен 28 мая.

"28 мая – последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка. 2 – 3 июня мы передадим все стадионы оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации", - приводит издание слова Кириллова.

Он сказал, что новый газон выращивался 4 года в Гатчине, в поселке Пижма.

После матча 27-го тура премьер-лиги, в котором "Зенит" на поле арены "Санкт-Петербург" уступил грозненскому "Тереку" (0:1), главный тренер петербургского ФК Мирча Луческу подверг резкой критике состояние газона. В итоге было принято решение заменить газон.

Арена "Санкт-Петербург" в 2017 году примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году - игры чемпионата мира.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составляет около 280 тыс. кв. м.

Теги: футбол, Санкт-Петербург, Кубок конфедераций
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