В ВФЛА не увидели политики в проблеме с получением визы США Шубенковым

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с выдачей американской въездной визы российскому спортсмену Василию Шубенкову были вызваны, скорее всего, техническими причинами, считает вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов.

"Это технические трудности. Не думаю, что здесь была политика", - сказал Сильнов "Интерфаксу" в четверг.

Ранее стало известно, что действующему чемпиону мира в беге на 110 м Сергею Шубенкову отказано в возможности стартовать на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Американские власти не оформили визу российскому спортсмену. Шубенков сообщил, что документы были поданы вовремя, но США заявили о необходимости дополнительной проверки