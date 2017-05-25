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В ВФЛА не увидели политики в проблеме с получением визы США Шубенковым

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с выдачей американской въездной визы российскому спортсмену Василию Шубенкову были вызваны, скорее всего, техническими причинами, считает вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов.

"Это технические трудности. Не думаю, что здесь была политика", - сказал Сильнов "Интерфаксу" в четверг.

Ранее стало известно, что действующему чемпиону мира в беге на 110 м Сергею Шубенкову отказано в возможности стартовать на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Американские власти не оформили визу российскому спортсмену. Шубенков сообщил, что документы были поданы вовремя, но США заявили о необходимости дополнительной проверки

Теги: легкая атлетика, США, Сергей Шубенков, Бриллиантовая лига
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