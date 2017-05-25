"СКА-Энергия" и "Оренбург" сыграли вничью в первом стыковом матче за место в РФПЛ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первый стыковой матч между хабаровским ФК "СКА-Энергия" и "Оренбургом" за право играть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Хабаровске в четверг, - 0:0.

Ответный матч пройдет 28 мая на поле "Оренбурга".

Согласно регламенту, клубы, занявшие 13-е и 14-е места в премьер-лиге, получат право сыграть стыковые матчи с командами, занявшими 4-е и 3-е места в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно. Помимо "СКА-Энергии" (ФНЛ) и "Оренбурга" (РФПЛ) в стыковых матчах в этот раз участвуют тульский "Арсенал" (РФПЛ) и красноярский "Енисей" (ФНЛ). В 15:30 мск в Красноярске начнется их первый матч.