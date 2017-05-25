Роналду включен в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

В списке также значится фамилия защитника петербургского "Зенита" Луиша Нету

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Португалии по футболу включил нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в состав национальной команды страны на участие в Кубке конфедераций-2017 в России, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.

В списке игроков также значится фамилия защитника петербургского "Зенита" Луиша Нету. Полностью состав, в который вошли 24 игрока, выглядит следующим образом:

Вратари - Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту"), Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники - Бруно Алвеш ("Кальяри"), Седрик ("Саутгемптон"), Элизеу ("Бенфика"), Жозе Фонте ("Вест Хэм"), Луиш Нету ("Зенит"), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал"), Рафаэл Геррейро ("Боруссия", Дортмунд);

Полузащитники - Адриен Силва ("Спортинг"), Андре Гомеш ("Барселона"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Моутинью ("Монако"), Пицци ("Бенфика"), Вильям Карвалью ("Спортинг");

Нападающие - Андре Сильва ("Порту"), Бернардо Сильва ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Нани ("Валенсия") и Рикардо Куарежма ("Бешикташ").

Португалия выступит на Кубке конфедераций в качестве действующего победителя чемпионата Европы. На групповом этапе она сыграет со сборными России, Мексики и Новой Зеландии.