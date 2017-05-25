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"Енисей" выиграл у "Арсенала" в первом стыковом матче за место в РФПЛ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Футболисты красноярского "Енисея" добились победы над тульским "Арсеналом" в первом стыковом матче за право в следующем сезоне принимать участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Спорт"СКА-Энергия" и "Оренбург" сыграли вничью в первом стыковом матче за место в РФПЛЧитать подробнее

Встреча, прошедшая в Красноярске в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Енисея". На 11-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу туляка Михаила Александрова. На 72-й минуте Кирилл Комбаров сравнял счет. На 90-й минуте Артур Малоян провел победный для "Енисея" гол.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая.

Согласно регламенту, клубы, занявшие 13-е и 14-е места в премьер-лиге, получат право сыграть стыковые матчи с командами, занявшими 4-е и 3-е места в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно. Помимо "Арсенала" (РФПЛ) и "Енисея" (ФНЛ) в стыковых матчах в этот раз участвуют хабаровский ФК "СКА-Энергия" (ФНЛ) и "Оренбург" (РФПЛ). Первый матч этих команд, как сообщалось, прошел в Хабаровске в четверг и завершился вничью - 0:0.

Теги: футбол, РФПЛ, ФНЛ
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