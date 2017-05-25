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Спорт Кубок конфедераций-2017

Черчесов рассказал о болезни Акинфеева

Вратаря беспокоит пятка, для лечения потребуется два-три дня

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вратарю московского ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву потребуется два или три дня, чтобы подлечить пятку, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов журналистам.

"Игоря беспокоит пятка, сегодня подумаем, может он на два или три дня задержится, чтобы прилететь в Австрию полностью готовым",- сообщил Черчесов.

На тренировку сборной России Акинфеев приступил позже партнеров по национальной команде. Отдельно от команды тренировался нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба Он тренировался в зале.

"Это было запланировано", - подчеркнул Черчесов.

Тренер сборной России отметил, что обсудил с тренером турецкого "Фенербахче" Диком Адвокатом участие в сборе защитника Романа Нойштедтера. "28 мая он присоединится", - сказал Черчесов.

Сборная России в четверг начала подготовку к Кубку конфедераций тренировкой на подмосковной "Арене Химки".

"Настроение хорошее, позднее мы проверим показания датчиков, которые были на игроках во время тренировки", - сказал тренер.

В пятницу, 26 мая, национальная команды вылетит в австрийский Инсбрук, где будет тренироваться до 3 июня, когда вылетит в Будапешт на контрольный матч со сборной Венгрии, который запланирован на 5 июня. Сразу после игры россияне вернуться в Москву, где будут готовиться ко второй контрольной встречи - с Чили, которая запланирована на 9 июня.

Кубок конфедераций стартует 17 июня и завершится 2 июля. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Теги: футбол, Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Кубок конфедераций
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