Геннадий Орлов опроверг озвученную им информацию о его выводе за штат "Матч ТВ"

В интернете появилось видео, где комментатор заявляет о грядущем банкротстве телеканала

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов назвал глупостью сведения о том, что его выводят за штат "Матч ТВ".

"Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…", - приводит слова Орлова "Спорт-Экпресс".

"Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?" - сказал комментатор.

В четверг в интернете появилось видео, где комментатор заявляет о грядущем банкротстве "Матч ТВ", а сам он будет выведен за штат телеканала.

"Спорт-Экпресс" также сообщил, что телеканал в четверг или пятницу выступит с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации.