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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

Игроки РФПЛ признали Смолова лучшим футболистом сезона

Несколько футболистов,включая самого Смолова, проголосовали за самих себя

Игроки РФПЛ признали Смолова лучшим футболистом сезона
Футболист Федор Смолов
Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов признан лучшим игроком прошедшего сезона в России по версии игроков клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В опросе, который проводил "Спорт-Экспресс", приняли участие по 11 ведущих игроков из всех 16 клубов премьер-лиги. Каждый спортсмен называл тройку лучших, по его мнению, футболистов. За первое место начислялось три балла, за второе - два, за третье - один.

В итоге Смолов набрал 226 баллов. В пятерке лучших компанию ему составили четыре футболиста московского "Спартака", ставшего в прошедшем сезоне чемпионом России: Квинси Промес (211 баллов), Денис Глушаков (80), Фернандо (59) и Роман Зобнин (49).

Сам Смолов на первое место поставил самого себя, а в тройку лучших внес спартаковцев Фернандо и Промеса. Помимо Смолова за себя проголосовал еще ряд футболистов – в частности, защитник вылетевшей из премьер-лиги томской "Томи" Марк Карымов, нападающий пермского "Амкара" Дарко Бодул. Многие игроки отдали свои голоса в пользу партнеров по команде.

Теги: футбол, РФПЛ, ФК Краснодар, Федор Смолов
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