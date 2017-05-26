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Глава ХК ЦСКА заявил о планах приобрести игроков НХЛ Орлова и Любимова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент московского ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил о том, что клуб ведет переговоры о подписании контрактов с представляющими Национальную хоккейную лигу (НХЛ) защитником Дмитрием Орловым и нападающим Романом Любимовым.

"Ведем переговоры с Любимовым, и надеюсь, что договоримся. По тому, как идет диалог, скажу, что мы идем на сближение. Не буду скрывать, что мы активно, в полном режиме говорим и с Дмитрием Орловым. Есть желание главного тренера Игоря Никитина видеть его в команде", - приводит слова Есмантовича "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Орлов защищает цвета "Вашингтона", а Роман Любимов – "Филадельфии".

Теги: хоккей, ХК ЦСКА
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