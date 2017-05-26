ХК СКА продлил контракт с нападающим Виктором Тихоновым

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о подписании нового соглашения с форвардом Виктором Тихоновым.

"Соглашение рассчитано на один сезон", - говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

В.Тихонов впервые сыграл за СКА в сезоне-2011/12. С тех пор он вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина, а также стал чемпионом России.

В общей сложности Тихонов провел за СКА 270 матчей, набрал в них 154 очка при общем показателе полезности "+68".

В.Тихонов - внук знаменитого советского тренера Виктора Тихонова. До СКА Тихонов-младший играл в России за клубы "Дмитров" и "Северсталь". Кроме того, он имеет опыт выступлений за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Финикс", Сан-Антонио", "Чикаго" и "Аризона".