Сергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"

На этом посту экс-глава РФС сменил Максима Митрофанова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент ФК "Зенит" и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко назначен в качестве генерального директора петербургского клуба, сообщает "Фонтанка".

К тексту издание приложило фотографию с изображением приказа о назначении.

Кадровое решение, связанное с должностью гендиректора "Зенита", было принято в пятницу.

В этой должности 63-летний Фурсенко сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.

В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита", а в январе следующего года стал президентом клуба.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года он занимал должность президента РФС и ушел в отставку после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2012.

В завершившемся недавно сезоне-2016/17 "Зенит" финишировал на третьем месте и второй год подряд не смог пробиться в Лигу чемпионов УЕФА.