Спорт

Константин Сарсания назначен спортивным директором "Зенита"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора футбольного клуба "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Сарсания за свою профессиональную карьеру футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы "Ланс", "Дюнкерк" и "Армантьер

В 2006 году был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008 стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

Накануне "Зенит" объявил о создании единоличного исполнительного органа в лице председателя правления клуба и президента". На этот пост назначен Сергей Фурсенко.

Теги: футбол, Зенит
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