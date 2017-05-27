Константин Сарсания назначен спортивным директором "Зенита"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора футбольного клуба "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Сарсания за свою профессиональную карьеру футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы "Ланс", "Дюнкерк" и "Армантьер



В 2006 году был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008 стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

Накануне "Зенит" объявил о создании единоличного исполнительного органа в лице председателя правления клуба и президента". На этот пост назначен Сергей Фурсенко.