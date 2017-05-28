Россиянин Чудинов проиграл англичанину Гроувсу бой за титул WBA

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Федор Чудинов проиграл техническим нокаутом англичанину Джорджу Гроувсу бой за титул суперчемпиона по версии WBA в категории до 76,2 килограммов.

Бой завершился в шестом раунде техническим нокаутом. Это второе поражение в профессиональной карьере Чудинова, которая началась в 2009 году.

Бойцы встретились в английском Шеффилде.

В прошлом году прошел скандальный бой Чудинова против немецкого боксера Феликса Штурма за титул суперчемпиона WBA. Команда российского боксера была недовольна работой судей, отдавших победу немцу по очкам. После боя обнаружились положительные допинг-пробы штурма, и WBA приняла решение лишить его чемпионского пояса, и титул до сегодняшнего дня оставался свободным.