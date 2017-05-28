"Барселона" выиграла кубок Испании

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ФК "Барселона" выигал кубок Испании, победив "Алавес" на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде. Матч завершился в основное время со счетом 3:1.
Голы за "Барселону" забили Месси, Неймар и Пако Алькасер. Счет за "Алавес" открыл Тео.
Это 29-й кубок на счету "Барселоны", которая удерживает рекорд в турнире по числу завоеванных титулов.
#CampionsFCB@FCBarcelona ❤️ Copa del Rey— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 мая 2017 г.
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
🏆
Ранее каталонский клуб упустил первое место в чемпионате страны, отстав от мадридского "Реала" на три очка.