"Барселона" выиграла кубок Испании

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ФК "Барселона" выигал кубок Испании, победив "Алавес" на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде. Матч завершился в основное время со счетом 3:1.

Голы за "Барселону" забили Месси, Неймар и Пако Алькасер. Счет за "Алавес" открыл Тео.

Это 29-й кубок на счету "Барселоны", которая удерживает рекорд в турнире по числу завоеванных титулов.

Ранее каталонский клуб упустил первое место в чемпионате страны, отстав от мадридского "Реала" на три очка.