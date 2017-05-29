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Шарапова опустилась на 178-е место рейтинга WTA

В женском и мужском теннисных рейтингах лидеры не изменились

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова, в апреле возобновившая свои выступления после дисквалификации, ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Теперь Шарапова, в активе которой 310 рейтинговых баллов, занимает 178-е место, что на пять строчек ниже чем в предыдущей версии рейтинга.

На 4 тыс. баллов больше у другой россиянки, Светланы Кузнецовой. Она занимает девятое место – наилучший в настоящий момент показатель среди россмийских теннисисток.

Лидерство сохранила немка Ангелик Кербер, на ее счету 7305 баллов.

На второй строчке продолжает располагаться американка Серена Уильямс (6110), а на третьей - чешка Каролина Плишкова (6100).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), как сообщается на сайте организации, лидерство сохранили британец Энди Маррей, на счету 30-летнего спортсмена 10,378 баллов.

На второй строчке продолжает располагаться серб Новак Джокович (7,445), а на третьей - швейцарец Стэн Вавринка (5,695).

Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию вверх и занимает 53-е место (896). Это лучший показатель среди россиян.

Теги: теннис
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