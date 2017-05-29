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Чемпион России в спортивной ходьбе дисквалифицирован за допинг

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд отстранил российского легкоатлета чемпиона России в спортивной ходьбе Петра Трофимова на четыре года.

"Трофимов был признан виновным в нарушении п. 32.2 (b) "Попытка применения запрещённой субстанции" Антидопинговых правил ИААФ. По отношению к нему применена санкция в виде дисквалификации на 4 года – с 3 ноября 2016 года (даты начала временного отстранения) по 2 ноября 2020 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник.

Отмечается, что все результаты спортсмена, достигнутые в период с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года, подлежат аннулированию.

Теги: спортивная ходьба, допинг
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