Спорт

Вихлянцева и Донской проиграли в первом круге "Ролан Гаррос"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Наталья Вихлянцева и Евгений Донской потерпели неудачи в матчах первого круга турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

Борьбу за выход во второй раунд соревнования Вихлянцева вела с представительницей Швеции Юханной Ларссон и, уступив в двух сетах - 4:6, 4:6, выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде.

Что касается Донского, то он потерпел поражение от серба Виктора Троицки со счетом 6:7 (4:7), 4:6, 0:6 и покинул борьбу в мужском одиночном разряде.

Призовой фонд "Ролан Гаррос" в 2017 году составляет $28 млн 541,175 тыс.

Теги: теннис, Ролан Гаррос
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