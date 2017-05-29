Генспонсор не отвернулся от покинувшего КХЛ новокузнецкого "Металлурга"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новокузнецкий "Металлург" не лишится финансирования со стороны спонсора компании ЕВРАЗ после того, как руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение исключить клуб.

"Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" в сезоне-2017/18 со стороны генерального спонсора компании ЕВРАЗ, будет не меньше, чем в сезоне 2016/17", - говорится в сообщении.

Сообщается, что руководство новокузнецкого хоккейного клуба приняло решение о подготовке необходимой заявки для выступления во всероссийских соревнованиях по хоккею - чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18.

Молодежная хоккейная команда Новокузнецка - "Кузнецкие Медведи", продолжит выступление в чемпионате МХЛ.

Отмечается, что помимо дальнейшей необходимой финансовой поддержки "Медведей", новокузнецким хоккейным клубом будет сделан акцент в финансировании и касательно работы Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Металлург".

Как сообщалось, помимо "Металлурга" КХЛ покидает загребский клуб "Медвешчак".