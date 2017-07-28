В твиттере Кафельникова появились депрессивные сообщения о его личной жизни

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В твиттере известного в прошлом российского теннисиста, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова в пятницу опубликованы сообщения, говорящие о проблемах в его личной жизни.

"Не могу больше себя держать!! Помогите", - говорится в первом из этой серии постов сообщении.

"Я отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю", - такое сообщение появилось в твиттере Кафельникова через час.

Спустя пять часов очередной пост: "Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл". И следом появился еще один: "Наркотики".

Как сообщают СМИ, дочь спортсмена Алеся Кафельникова поссорилась с отцом и ушла из дома.