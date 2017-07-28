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"Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом"

В ворота легендарного голландского клуба английская команда провела три гола и пропустила столько же, в том числе и от своего игрока

"Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом"
Тренер ФК "Халл Сити" Леонид Слуцкий
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Халл Сити", главным тренером которого с недавних пор является российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с голландским "Аяксом" в заключительном контрольном матче команды перед стартом сезона.

Результат встречи, состоявшейся на поле тренировочной базы "Аякса", - 3:3.

На пятой минуте "Халл Сити" вышел вперед, через две минуты автоголом "помог" сопернику отыграться. Затем "Аякс" провел два гола, но преимущество в два мяча не удержал: "Халл Сити" отыгрался незадолго до финального свистка.

Это был пятый матч "Халл Сити" под руководством Слуцкого. В первых двух встречах соперниками клуба были английские команды. В матче против "Оксфорд Юнайтед" команда российского тренера уступила со счетом 1:2, а в игре против "Бристоль Роверс" добилась победы со счетом 2:1. В третьей встрече "Халл Сити" со счетом 1:0 обыграл действующего чемпиона Португалии "Бенфику". В четвертом матче "Халл Сити" сыграл вничью с французским "Нантом" - 0:0.

Первый официальный матч "Халл Сити" проведет 5 августа против "Астон Виллы" – это будет матч стартового тура Чемпионшипа.

Теги: футбол, Халл Сити, Леонид Слуцкий, Аякс, Англия, Голландия
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"Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом"

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