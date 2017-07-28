Федерация бокса России отстранила пятерых судей за искажение результатов боев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев принял решение отстранить пятерых российских судей от должностей сроком до одного года, сообщается на сайте организации.

Такому наказанию они подвергнуты за искажение результатов боев.

"Накануне к нему обратились президент Федераций бокса Ульяновской области Игорь Орлов и чемпион мира Айрат Хаматов. Они рассказали о фактах несправедливого судейства на Чемпионате Приволжского Федерального Округа, который накануне проходил в Тольятти, а также на турнире памяти Маршала Жукова в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения говорится, что комиссия, состоящая из Кремлева, председателя Всероссийской судейской коллегии Валерия Рачкова, технического делегата Владимира Маркова и других, просмотрела видеозаписи боев.

"В результате были выявлены грубейшие нарушения со стороны судей: победы присуждали явно несправедливо в ряде поединков", - говорится в сообщении.

"Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев приказал отстранить от должностей сроком до одного года судей Моисеева, Черникова, Астахова, Панихина, Торхова", - подчеркивается в сообщения.

Пересмотрены и решения относительно спортсменов. Тем, кому победы были присуждены несправедливо, засчитаны поражения. Их оппоненты, в свою очередь, отправятся на чемпионат России, который пройдет в Грозном с 30 сентября по 9 октября.