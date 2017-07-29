Спортдиректором тульского "Арсенала" стал бывший игрок "Спартака" Рудаков

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спортивным директором футбольного клуба "Арсенал" назначен Андрей Рудаков, сообщила пресс-служба тульского клуба.

Болельщикам со стажем Рудаков памятен по выступлениям в чемпионате СССР в 80-е годы за московские "Спартак" и "Торпедо". Игровую карьеру нападающий завершал в Швейцарии, затем тренировал клубы этой страны.

В ПФК "Арсенал" 56-летний специалист будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.

Тульский "Арсенал" - участник Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).