"Интер" выиграл у "Челси" в матче Международного кубка чемпионов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Итальянский ФК "Интер" добился победы над английским "Челси" в матче Международного кубка чемпионов.

Встреча, прошедшая в субботу в Сингапуре, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера". В компенсированное к первому тайму время Стеван Йоветич вывел "Интер" вперед, на 53-й Иван Перишич удвоил счет. На 74-й минуте состоялся автогол футболиста "Интера" Жоффрея Кондогбиа.

Международный кубок чемпионов – традиционный товарищеский турнир, ежегодно проходящий с 2013 года. В нем принимают участие ведущие футбольные клубы Европы, правда, матчи турнира, как правило, проходят за пределами континента. На этот раз игры принимают США, Китай и Сингапур, в турнире участвуют 15 команд.

Регламент турнира не предусматривает ничейных результатов, но если основное время матча все же не выявило победителя, участники встречи сразу же приступают к серии пенальти. При этом команда, выигравшая в серии, получает 2 очка, а ее соперник - 1 балл.

Кроме того, командам по ходу матча разрешается сделать куда больше замен чем (три замены) в официальных турнирах.