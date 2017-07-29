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Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

"Ахмат" победил "Динамо" и вышел в лидеры премьер-лиги

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" (бывший "Терек") добились победы над московским "Динамо" в матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Терека". На 80-й минуте Магомед Митришев открыл счет, через три минуты Родолфо, реализовав пенальти, укрепил преимущество команды из столицы Чечни.

Таким образом, "Ахмат" одержал третью победу подряд и, набрав 9 очков, возглавил турнирную таблицу. Что касается вернувшегося в премьер-лигу "Динамо", то команда с 1 баллом занимает 13-е место.

Теги: футбол, ФК Ахмат, ФК Терек, ФК Динамо Москва
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