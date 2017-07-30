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"Локомотив" выиграл у "Анжи" в третьем туре РФПЛ и догнал лидирующий "Ахмат"

Есть обновление от 21:56

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU – Футболисты московского "Локомотива" добились победы над махачкалинским "Анжи" в матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Локомотива". На 81-й минуте в его составе гол провел Мануэл Фернандеш.

Победа позволила "Локомотиву" набрать 9 очков и сравняться в турнирной таблице с лидирующим "Ахматом" (Грозный). Что касается "Анжи", то эта команда занимает сейчас 10-е место (3 очка).

Теги: футбол, ФК Локомотив, ФК Анжи
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