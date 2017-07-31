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Спорт

Хоккеист Андрей Марков продолжит карьеру в "Ак Барсе"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Ак Барс" в понедельник представит защитника Андрея Маркова в качестве игрока казанского хоккейного клуба, сообщает "Спорт Экспресс".

В четверг, 27 июля, Марков объявил об уходе из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сказал, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

38-летний защитник выступал за "Монреаль" с 2000 года. Он провел за канадцев 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) при показателе полезности "+64". Марков занимает шестое место по количеству проведенных игр в истории "Монреаля" и 18-е - по количеству результативных баллов.

Теги: хоккей, КХЛ, НХЛ, Андрей Марков
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