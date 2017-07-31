Названы имена арбитров на ответный матч ЛЧ ЦСКА – АЕК

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между московским ЦСКА и греческим клубом АЕК будет обслуживать бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Мийо.

Как сообщается на сайте УЕФА, ассистировать Мийо будут Жульен Паселли и Стефан Лузи. Четвертый рефери - Стефан Жошем.

Матч пройдет в среду в Москве, его начало запланировано на 20:00 мск.

Первая встреча этих команд прошла на прошлой неделе в Греции и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того, чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу необходимо преодолеть третий квалификационный раунд лиги и раунд плей-офф.

Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.